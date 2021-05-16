Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yarın sabah 05.00'ten 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan kademeli normalleşmenin detayları paylaşıldı. Bu yeni süreçte eğitimin nasıl devam edeceği ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir."

İKİ BAKANLIK TARAFINDAN ORTAK DEĞERLENDİRME YAPILDI

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliklerine gönderdiği genelde ise eğitim öğretimle ilgili şu ifadeler yer aldı: " Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşlerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirmeler çerçevesinde kademeli normalleşme döneminde anaokulları da faaliyetlerine devam edecek olup diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir."