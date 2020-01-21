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Okul müdürleri toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, özel okul müdürleri ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 1.Dönem sonu değerlendirme toplantısı yaptı.

Okul müdürleri toplantısı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, özel okul müdürleri ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 1.Dönem sonu değerlendirme toplantısı yaptı.

21 Ocak 2020 Salı 21:40
Okul müdürleri toplantısı yapıldı

Toplantıda 1.dönemin genel değerlendirmesi yapılırken yıl içerisinde yapılan projeler, sanatsal, sportif ve sosyal çalışmaların değerlendirilmesi yapılarak daha verimli olması için neler yapılacağı konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca yıl sonu başarı notlarının objektif açıdan değerlendirilmesi ve rehberlik hizmetleri kapsamında yapılan bağımlılıkla mücadele, şiddet, akran zorbalığı, sınav kaygısı, motivasyon gibi konuların da genel değerlendirmesi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı toplantıda yaptığı konuşmada "Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Genel İlkeleri ile Bakanlığın 2023 Vizyon Belgesi çerçevesinde yapılacak olan çalışmalar ve uygulamalar ile eğitimi daha iyi sevilere getirmemiz gerekiyor" dedi.

(Haber Merkezi)

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