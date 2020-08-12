Okul müdürleri Covid-19’u görüştü

Milli Eğitim Müdürü Sarı, yapılan toplantıda gündeme dair konular üzerinde değerlendirmelerde bulunulurken Eğitim öğretim faaliyetlerine başlamadan önceki süreçte resmi ve özel okullarda, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortam standartlarına uygun olarak yürütülmesi amacıyla sürdürülebilir bir sistem yönetimi planladıklarını belirtti. Pandemi sürecinden dolayı bakanlığın talimatları doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıp, tüm hijyen koşullarını sağlayacaklarını anlatan Sarı, “Her okulda alınacak tedbirler büyük önem arz etmektedir Tüm sağlık tedbirleri alınarak gerekli hassasiyet ile çalışmalar devam etmektedir" dedi. (Haber Merkezi)