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Okul kütüphanesi çocukların evinde

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, öğrencilere evlerinde kitaplara ulaşabilmesi için proje başlattı.

21 Nisan 2020 Salı 21:00
Okul kütüphanesi çocukların evinde

Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada öğrenmeye, bilgiye ara verilmeden devam edilen bu süreçte çocukların daha kolay bir şekilde kitaplara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıklarının öğrencilere açıldığı vurgulandı.

Okul, öğretmen ve arkadaşlarını özleyen öğrencilerin bu süreçte okul kütüphanesi ve kitaplıklarından faydalanmasının istendiği belirtilen açıklamada okul yönetici ve öğretmenleri ile irtibata geçen öğrencilerin istedikleri kaynak ve okuma kitaplarının hazır edileceği, daha sonra ise veliler aracılığıyla bu kitapların emaneten okullardan teslim alınabileceği de vurgulanarak çocuklara “Sağlıkla kalın, evde kalın, evde okuyun, sizi çok seviyorum çocuklar” denildi.

(Haber Merkezi)

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