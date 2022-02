“Okul kantinleri ateş pahası”

Halk, enflasyon sarmalında hayat pahalılığıyla mücadele ederken Meclis lokantasının ucuzluğu tekrar gündeme geldi. Marketlerdeki bir kilo meyve, sebze parasına kebapların, pidelerin yenebildiği Meclis lokantası bu sefer öğretmenlerin tepkisini çekti.

Eğitim İş Sendikası Çorum Şube Basın Yayın Sekreteri Çeşminaz Kayalar, yaptığı açıklamada okul kantinlerindeki yüksek fiyatları hatırlatarak, “Vekillerin Meclis lokantasında kıymalı pide yediği paraya, çocuklarımızın ancak tost alabiliyor olması utanç veridir” derken, sağlıklı beslenme sorununun eğitimin kalitesini düşürdüğüne de dikkat çekti.

Eğitim İş Sendikası Çorum Şube Basın Yayın Sekreteri Çeşminaz Kayalar’ın açıklaması şu şekilde:

“İktidarın ekonomi bilimini hiçe sayan, rantçı politikaları nedeniyle akıl almaz seviyelere ulaşan hayat pahalılığı eğitimin her alanında da kendini en sert şekilde göstermektedir.

Bunun ne yazık ki en somut örneği okul kantinlerindeki fahiş fiyatlardır.

Kamuoyu tam da halka sefaleti reva gören vekillerin TBMM lokantasında ödediği cüzi rakamları konuşurken, çocuklarımızın okul kantinlerinden alışverişler yapamıyor hale gelmesi ülkenin ana gündem maddelerinden biri olmalıdır. Bu ülkenin geleceği olan öğrencilerimiz, önce karanlığa şimdi de açlığa mahkum edilmiştir. Çünkü TÜİK’in iktidara yaranmak için olabildiğince düşük göstermeye çalıştığı halde ancak yüzde 36 bulabildiği enflasyon, okul kantinlerinde neredeyse bunun iki katıdır.

Son 1 yılda tüm kalemlerin ortalama yüzde 70 zamlandığı okul kantinleri, artık öğrenciler için lüks haline gelmiştir.

Üstelik ortalamasını verdiğimiz bu fiyatlar, birçok kantinde çok daha yüksektir. Yani çalışma şartları/saatleri nedeniyle beslenme çantası hazırlamaya zaman bulamayan bir velinin, çocuğuna her gün sadece tost, ayran ve su alabilmesi için vermesi gereken harçlık, ayda 310 liraya yükselmiştir. Bu hesapla artık asgari ücret alan bir velinin maaşının 13’te 1’i okul kantinine gitmektedir. Bu çocuğumuz her gün canı çektiği bir bisküviyi almak istese, aylık harçlık 400 lira olmak zorundadır. Çocuklarımızın Meclis lokantasında vekillerin kıymalı pide yediği paraya, ancak tost alabiliyor olması utanç veridir.

Halkın korkunç bir hızla yoksullaştığı, evlerde ampullerin sayılarak yakıldığı, sebzenin taneyle alınıp ete ancak ayda bir ulaşabildiği bu ekonomik tabloda, okul kantinleri velilerin büyük kısmının kâbusu, çocuklarımızın çoğunun ise boynunun büküldüğü yerler haline gelmiştir.” (Haber Merkezi)