Okul idarecilerine “sıfır atık” eğitimi

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla organize edilen “Sıfır Atık Projesi Temel Seviye” bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Online olarak düzenlenen eğitime İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş katıldı. Okul idarecilerine sistem üzerinden yapılacak başvurular ile iş ve işlemler hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Erdem Önal tarafından bilgi verildi.

Verilen eğitim ile ilgili olarak açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak atıkları karışmadan toplayıp geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, kaynakların tasarruflu kullanılması gibi birçok alanda farkındalık oluşturmak niyetindeyiz. Ayrıca sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Müdürlüğümüze bağlı tüm kurumlarımızı ve okullarımızı da bu konuda teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu konuda öncülük yapacak olan eğitimcilere teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bektaş ise kurum olarak okullara her türlü konuda desteklerini esirgemeyeceklerini, yaşanabilir bir dünya için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, eğitime katılan okul idarecilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)