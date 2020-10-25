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Okul için seferberlik

Güncel 25.10.2020, 19:50
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Okul için seferberlik

Kocatepe İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Bilen, müdür yardımcıları Gülşah Yalçın, İlhan Temür ve Okul Aile Birliği Başkanı Aysun Balcı’nın öncülüğünde, bir kısım velilerin ve hizmetlilerin de katılımıyla, okulun dış demirleri boyandı.

Böylelikle Kocatepe’de okula sahip çıkma adına güzel bir örnek oluşturuldu.

(Haber Merkezi)

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