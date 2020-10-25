Okul için seferberlik
Güncel 25.10.2020, 19:50
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Kocatepe İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Bilen, müdür yardımcıları Gülşah Yalçın, İlhan Temür ve Okul Aile Birliği Başkanı Aysun Balcı’nın öncülüğünde, bir kısım velilerin ve hizmetlilerin de katılımıyla, okulun dış demirleri boyandı.
Böylelikle Kocatepe’de okula sahip çıkma adına güzel bir örnek oluşturuldu.
(Haber Merkezi)
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