Okul güvenliği toplantısı yapıldı

Okullarda güvenliğin sağlanması, uyuşturucu ile mücadele, çocuklarımızın güvenli bir şekilde servislerle taşınması, ihtiyaçların tespiti gibi konuların konuşulduğu toplantıda Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Şube Müdürü Hasan Kuyumcu, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünden yetkililer ile ilgili daire amirleri, okul müdürleri ve okul aile birliği üyeleri hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Okul güvenliği paydaşları, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, okula gitmek için evlerinden ayrılmasından başlayarak evlerine dönünceye kadar ki zaman içerisinde güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı geçirmelerini, muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmalarını, çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarının sağlanarak ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, hepimizin birinci amacıdır" dedi. (Haber Merkezi)