“Okul güvenliği için önlemlerden olumlu sonuçlar alınmaya başlandı”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Hüseyin Kır ve Fatih Tophan, Şube Müdürleri ile Ortaöğretim Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği temsilcileri iştirak etti.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılan çalışmaları içeren bir sunum yaptı.

Toplantının ikinci bölümünde Vali Yardımcısı Tamer Orhan, yapılan çalışmaları değerlendirdi ve alınan önlemlerden olumlu sonuçlar alındığını belirtti.

Son bölümde gelen sorular ve önerilerle ilgili gerekli bilgilendirilmeler yapılarak toplantıya son verildi.

(Volkan SINAYUÇ)