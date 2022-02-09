Okul güvenliği ele alındı

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Birim Müdürleri, Okul müdürleri ile ilgili kurumların yöneticilerinin katılımı ile Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde düzenlenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem Okul Güvenliği Toplantısı’nda öğrencilerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuz durumların önlenebilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması konularında gerekli tüm tedbirler ele alındı.



(Volkan SINAYUÇ)

