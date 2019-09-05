Okul güvenliği ele alındı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda; Çorum Valiliği, İl jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi’nin katılımıyla okul aile birliği yetkililerine Okul Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Buhara Kadın Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda öncelikle İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz sunum yaparken, Vali Mustafa Çitçi okul güvenliği ve alınması gereken önlemler adına konuşma yaptı.

İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yılmaz yeni eğitim öğretim yılı hakkında teknik bilgiler verirken, okullarda toplamda 202 güvenlik görevlisinin bulunduğunu, okullarda çalıştırılacak personellerin hijyen eğitimi sertifikası şartı koyduklarını, okul yakınlarındaki metruk binaların yıkımı için çalışma başlattıklarının altını çizdi. Kurumlar arası güçlü işbirlikleri sağladıklarını ve sıkça toplantı yapıp eğitime engel oluşturabilecek sorunlara çözüm bulmak amaçlı istişare yaptıklarını dile getiren Yılmaz, “geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, okula gitmek için evlerinden ayrılmasından başlayarak evlerine dönünceye kadar ki zaman içerisinde güvenli bir eğitim öğretim hayatı geçirmelerini, muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmalarını, çağın gereklerine uygun güvenli eğitim ortamlarının sağlanarak ülkemize yararlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak için faaliyetler yürütüyoruz” dedi.

Ardından eğitim ve öğretimin önemi vurgulayan konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Az önce Milli Eğitim Müdürümüzün sunumunda belirttiği gibi bu yıl 493 okulda, 4949 derslikle, 6961 öğretmenimizle ve yaklaşık 93 bin öğrencimizle eğitim öğretim sezonuna başlıyoruz. İnsanoğlunun hayatının her aşamasında eğitime ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Beşikten mezara kadar hepimiz ilim öğrenmekle, kendimizi geliştirmekle yükümlüyüz. Konfüçyüs’ün eğitimle ilgili güzel bir sözü var, diyor ki öğrenmek akıntıya karşı yüzmeye benzer. Eğer ilerlemez iseniz gerilersiniz diyor. Bir büyüğümüz ben yeni göreve başladığımda bir nasihatte bulunmuştu. Bazı insanlar üniversite mezunu olarak iş hayatına başlarlar, ilkokul mezunu olarak emekli olurlar demişti. Bunu göz önünde bulunduran Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme adına bir müdürlük kurdu. Bu da eğitim öğretimin bütün hayata yayıldığını gösteriyor” ifadelilerini kullandı.

Okul güvenliği ve alınması gereken önlemler hakkında ise Vali Çiftçi, “Psikolojik ve fiziksel şiddet görmeden öğrencinin eğitime devam etmesi çok önemli. Bu arkadaşları, öğretmenleri veya okul idaresi tarafından veya başka kişiler tarafından da olabilir. Bu sorunların hepsi güvenli okul projesi içerisinde yer alıyor. Son olarak sizlerden isteyeceğim önerilerinizi veya eksik bulduklarınızı iletin” sözlerini ekledi. Toplantı soru cevap kısmından sonra son buldu. (Esra ESEN)