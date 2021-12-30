Okul çevrelerinde huzur uygulaması

Özellikle öğrenci mevcudu çok olan okulların çevresinde yapılan uygulamada polis ekipleri, okulla ilgisi olmadığı halde civarda bekleyen şüphelileri uzaklaştırırken, zararlı alışkanlıklara zemin oluşturabilecek durumlara da müdahale ediyor.

Farklı birimlerden ekiplerin birlikte yaptığı uygulama kapsamında trafik polisleri de ders saatlerinde trafiğin daha sessiz ilerlemesi için tedbirler alıyor.

Uygulama kapsamında Eti Anadolu Lisesi önünde yapılan denetimde okula giriş ve çıkış saatlerinde, öğrenci olmayanlara kimlik sorgulaması yapıldı.

Ekipler, öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan sigara başta olmak üzere tütün mamülleri ve diğer zararlı ürünlerin de satışına izin verilmiyor.

Uygulamanın yürütücüsü Komiser Deniz Dağdelen, gazetecilere, eğitim kurumlarının huzur ve güvenliğine önem verdiklerini söyledi.

Okulların etrafında uygulama seferberliği başlattıklarını belirten Dağdelen, denetimlerin yaz tatiline kadar devam edeceğini kaydetti.

(AA)

