Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 30°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101371
ALTIN
274.359
DOLAR
5.6803
STERLİN
7.0716
EURO
6.2743

Okul çevrelerinde denetim

Çorum'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

Okul çevrelerinde denetim

Çorum'da polis ekiplerince okulların önünde ve çevresinde denetim yapıldı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:08
Okul çevrelerinde denetim

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırıldı.

Ekipler, eş zamanlı olarak çeşitli okullar ile parklar, sokak aralarında ve metruk binalarda uyuşturucu satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Uygulama çerçevesinde okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT ve üst araması yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

(AA)

İlgili Haberler
ÇORUM HABER’İN 35. YILI, MEHMET YOLYAPAR’IN İSE MESLEKTE 50. YILI İÇİN KUTLAMALAR
ÇORUM HABER’İN 35. YILI, MEHMET YOLYAPAR’IN İSE MESLEKTE 50. YILI İÇİN KUTLAMALAR
Pasta Lila’dan, üstada jest çalışma arkadaşlarından
Pasta Lila’dan, üstada jest çalışma arkadaşlarından
CHP’lilerden 50. yıl ziyareti
CHP’lilerden 50. yıl ziyareti
“50.Yıl” için görkemli pasta
“50.Yıl” için görkemli pasta
Gülabibey Muhtarı Belli, “taziye çadırı” oluşturdu
Gülabibey Muhtarı Belli, “taziye çadırı” oluşturdu
Zanaatkârlar Sitesi’ndeki 116 dükkânın kaba inşaatı bitti
Zanaatkârlar Sitesi’ndeki 116 dükkânın kaba inşaatı bitti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim