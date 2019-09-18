Okul çevrelerinde denetim

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırıldı.

Ekipler, eş zamanlı olarak çeşitli okullar ile parklar, sokak aralarında ve metruk binalarda uyuşturucu satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Uygulama çerçevesinde okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar ile servis araçları durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT ve üst araması yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

(AA)