Okul camındaki mermi izi polisi harekete geçirdi

Olay Gülabibey, Merkez, Küçük Abdullah Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, okul yetkilileri okulun arka camına isabet etmiş bir adet mermi izi görüp polise haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, merminin isabet ettiği bölümde inceleme yaptı. Merminin camı delip geçtiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları ise, dün gece okul bahçesinde okulla ilgisi bulunmayan kişilerin kavga ettiğini ve silah sesi duyulduğunu belirterek, silahtan çıkan merminin cama isabet etmiş olabileceği yönünde bilgi verilirken, polis bölgede çalışma başlattı.