“Okul, Cami, Kuran Kursu ve Stat yapıp borca batırmışlar”

Sosyal medya hesabından, Belediye’nin savunmasına karşılık veren Tuncay Yılmaz, “Bu mantıkla gidersek, bu raporları hazırlayan Sayıştay denetçileri de mi Cami ve Kuran Kursları yapımına karşı?...Okul, cami, kuran kursu, stat yapımı, Belediye’nin görevleri arasında var mı?..Belediye’nin girdiği borç batağının hesabını Sayın Müftü’den mi soracağız?” diye konuştu.

Sayıştay raporuna göre, Belediye’nin camilere harcadığı paranın 11 milyon 249 bin, Hayrettin Karaman İmam Hatip Külliyesi’ne harcadığı paranın 38 milyon 701 bin lira olduğuna dikkat çeken Tuncay Yılmaz, “Sadece bir teşekkür belgesi ile Belediye’yi ödüllendiren, kurs binalarının tefrişatını yapmayı bile kabul etmeyen Diyanet İşleri için harcanan toplam rakam 150 milyon lira. Sayın Müftü tabii ki teşekkür edecek.” ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Yılmaz, değerlendirmesine şöyle devam etti: “Belediye stat ve kapalı salon yaptırdı, dev gibi borçların altına girdi. Bakanlık şimdi bu stadı, küçük rakamlarla sahiplenmek istiyor. Bu hatanın bedelini, Belediye’den beklediği hizmeti alamayacak olan Çorum halkı ödemiş olacak. Bu gerçekleri dile getirdiğimiz için bizi Camiye, Kuran Kursu’na karşı imişiz gibi göstermeye kalkışmak, dürüst bir yaklaşım olmaz. Çorum halkının tek bir kuruşunun çarçur edilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

(Haber Merkezi)