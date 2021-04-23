Oktay Kaynarca'dan Çorum polisine övgü

Çorum’da iftarlık kumanyalarını ihtiyaç sahibi kağıt toplayıcı kadın ve çocuklarına veren polislere bir övgü de ünlü sanatçı Oktay Kaynarca’dan geldi.

Bir dönem Adanalı dizisindeki polis rolüyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından polislerin görüntülerini “Oy benim güzel yürekli kardeşlerim” sözleriyle paylaştı.

Hatırlanacağı üzere, 15 Nisan’da Çorum merkezde yaşanan olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerinde görevli polisler Muhammed Emin Tosya ve Ali Şener, görevlerini yürüttüğü esnada Valilik Konutu önünde kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan yabancı uyruklu bir anne ve 2 çocuğunu gördü. Ailenin durumundan etkilenen polisler, bir süre sonra ekip aracını durdurarak aileye seslendi.

Polislerden biri, Sosyal Yardımlaşma Vakfından aldıkları iftarlık kumanyalarını anne ve çocuklarına götürerek verdi. Bir çocukta maske olmadığını gören yunuslar küçük çocuğa da maske taktı. Yunus timinin yüreklere dokunan jestiyle şaşkınlık yaşayan anne, polislere teşekkür etti. Görenleri duygulandıran bu güzel anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenmişti.

(Haber Merkezi)

