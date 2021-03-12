Oktay Çelik hayatını kaybetti

Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nden olup Almanya’da ikamet eden Oktay Çelik (64), rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.

Emekli öğretmen merhum Veli Çelik’in oğlu, Naci ve Hakan Çelik’in kardeşleri Oktay Çelik, tedavi görmek amacıyla geldiği memleketi Çorum’da vefat etti.

Merhumun cenazesi saat 15.00’de Çorum Hacı Bektaş-i Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından Kuşsaray'da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

