OKA’ya 11 milyon ödenek

2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2021 yılında tahsis edilecek payların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2021 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmının (281 milyon 991 bin 750 lira) ajanslar arasında dağılımı, ödeneğin öncelikle 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmasındaki Düzey 2 bölgeler bazında 4 gelişmişlik grubuna göre dağıtılması, grup içi ödenek tahsisinde ise nüfus ve SEGE endeks değerlerinin esas alınmasıyla belirlendi. Ödeneğin bakiye yüzde 15'lik kısmı (49 milyon 763 bin 250 lira), ajansların 2020 yılındaki performansına göre yıl içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aktarılacak.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması, payların aktarımında nakit yönetimi ve Bütçe Kanunu'nun ilgili tertibindeki ödenek değişikliğine göre payların revize edilmesi konularında yetkili olacak.

Buna göre Çorum’un da yer aldığı TR83 bölgesindeki Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na 11 milyon 647 bin 171TL ödenek ayrıldı.

(AA)