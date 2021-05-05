OKA’nın yarışmasında ikincilik Çorum’un
2016 yılından bu yana Samsun Eurodesk Temas Noktası olarak faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 16 Nisan 2021 son başvuru tarihli Gençlerin Kadrajından: Çevreye Duyarlı Fikirler Fotoğraf Yarışması sonuçları belli oldu.
Güncel 05.05.2021, 19:20
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TR83 Bölgesi İllerinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ikamet eden, 18-30 yaş aralığında 20'ye yakın gencin çevre duyarlılığı, kaynak verimliliği, geri dönüşüm gibi bir çok temada çektikleri fotoğraflar ile katılım sağladığı yarışma sonucunda birinci Turgay Asiltürk (Tokat), ikinci Alaattin Ünel (Çorum), üçüncü ise Kübra Çelik (Samsun) oldu. (İHA)
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