OKA’nın yarışmasında ikincilik Çorum’un

TR83 Bölgesi İllerinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ikamet eden, 18-30 yaş aralığında 20'ye yakın gencin çevre duyarlılığı, kaynak verimliliği, geri dönüşüm gibi bir çok temada çektikleri fotoğraflar ile katılım sağladığı yarışma sonucunda birinci Turgay Asiltürk (Tokat), ikinci Alaattin Ünel (Çorum), üçüncü ise Kübra Çelik (Samsun) oldu. (İHA)

