OKA’nın mali desteği için sözleşme imzalandı

OKA tarafından 2021 yılında hayata geçirilen “OSB'lerde Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi” isimli mali destek programı kapsamında Çorum’dan 4 projeye 7 milyon 398 bin TL hibe desteği sağlandı.

Sanayileşmede bölgenin yıldızı olan Çorum’da OSB’lerin daha iyi bir seviyeye gelmesini katkı sağlayacak mali destek programı ile ilgili Çorum Valiliği’nde OKA yetkililerinin de katılımıyla sözleşme imzalandı.

Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde Valilik makamında düzenlenen sözleşme törenine Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Çorum OSB Müdürü Yaşar Şahin, Çorum OKA İl Temsilcisi Özden Özgür Yalçın ile diğer yetkililer katıldı.



Buna göre OKA tarafından yayınlanan, 23 milyon TL bütçeli, OSB’lerde Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi ve Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan 4 projenin sözleşmesi imzalandı. Törende Çorum OSB Müdürlüğü’nün 3.189.830,50 TL bütçeli Çorum OSB - Akıllı Şebeke Projesi; Osmancık OSB Müdürlüğü’nün 950.477,24 TL bütçeli Osmancık OSB Çevresel Altyapısını İyileştirerek Yaşanabilirliğini Artırıyor Projesi; Sungurlu OSB Müdürlüğü’nün 2.478.509,17 TL bütçeli Çevre Dostu Sungurlu OSB Projesi ve Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Yönetici A.Ş.’nin 779.335,14 TL bütçeli Girişimci Kent Girişimci Teknokent Projesi’nin hibe desteği aldığı belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

