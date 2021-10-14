OKA’nın desteklediği firmalardan ihracat atağı

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, kurumları bünyesinde bulunan Dış Ticaret Destek Merkezi ile Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'tan katma değerli ürünlerin ihracatını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Merkezin ticaret ve sanayi odaları ile iş birliği içinde olduğunu belirten Şahin, firmalara ihracat yapmaları ya da ihracatlarını artırmaları konusunda birçok alanda destek sunduklarını ifade etti.

Merkezin iki yıldır faaliyet gösterdiğini dile getiren Şahin, “Firmalara doğrudan pazar araştırması ve potansiyel müşteri listesi sunduk. Sunduğumuz bilgiyi firmalarımız aldı ve işlediler. Bu yolla yeni müşteriler edindiler ya da hiç ihracat yapmamış pek çok firmamız sıfırdan ihracat yapma imkanına kavuşmuş oldu” dedi.

Firmaların dışa açılmalarını, daha fazla iş hacmine ulaşmalarını, bölgedeki yatırımlarını artırmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Şahin, “Firmalara, ücretli alacakları danışmanlık hizmetini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde faaliyetlerini yürüten bir kalkınma ajansı olarak ücretsiz veriyoruz. Bugüne kadar hizmet verilen 200'ün üzerindeki firma, ya hiç ihracat yapmamış ya da ihracat yaptığı ülke ve firma sayısını artırmak isteyenler oldu” diye konuştu.

“OKA BİZİM İÇİN RÜZGÂR OLDU”

Revalla firmasının dış ticaret sorumlusu Salim Yurtsever de yaklaşık 35 yıllık üretim geçmişleri bulunduğunu, 2016 yılından bu yana da yatak ve baza üretimine yöneldiklerini belirtti.

Son 3 yıldır yurt dışına açılmak için çalıştıklarını dile getiren Yurtsever, OKA Dış Ticaret Destek Merkezi'nin kendilerine çok önemli katkı sağladığını ifade etti. (AA)

