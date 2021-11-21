Okan Çalışkan toprağa verildi

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Okan Çalışkan, hayatını kaybetti.

Genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılanan Okan Çalışkan’ın cenazesi Cumartesi günü saat 16.00’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra 16.30’da Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

