Okan Çalışkan toprağa verildi
AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı, İl Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Okan Çalışkan (49), vefat etti.
Güncel 21.11.2021, 18:09
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Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Okan Çalışkan, hayatını kaybetti.
Genç yaşta vefatı derin üzüntüyle karşılanan Okan Çalışkan’ın cenazesi Cumartesi günü saat 16.00’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra 16.30’da Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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