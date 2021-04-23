OKA’dan “uygulamalı  e-ticaret” eğitimi

OKA Çorum İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve OKA Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, OKA tarafından üretilen ürünlerin ihracatının ve ihracat yapan işletme sayısının artırılmasının OKA’nın öncelikleri arasında yer aldığına değinen Yalçın, “Bu amaçla OKA tarafından 4 ilde uygulamalı e-ticaret eğitimi verilecektir. Eğitim ücretsiz olarak ‘Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği’ sağlanacaktır. Başvuru yapacak işletmelerin hâlihazırda ihracat yapması ve/veya e-ticaret faaliyeti yürütmesi şartı aranmaktadır. İşletmelerin ihtiyaçlarına ve mevcut dış ticaret bilgi ve deneyim düzeyine uygun olarak tasarlanacak danışmanlık desteğinin uygulama süreci 8 ay olarak planlanmaktadır. Programa başvuru formunda belirtilen kıstasları büyük ölçüde karşılayabilen Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden toplam 20 firma dâhil edilecektir. Başvuru son tarihi 30 Nisan 2021’dir. Başvuru, https://www.oka.org.tr/duyuru/uygulamali-e-ihracat-danismanlik-destegi-basvuruya-acildi adresinden yapılmaktadır” dedi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve OKA Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Başaranhıncal, OKA tarafından başlatılan uygulamalı e-ihracat eğitiminin işletmelere yararlı olmasını ve firmaların başvuru yapmalarını önemsediklerini ifade etti. (Haber Merkezi)