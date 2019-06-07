OKA’dan sanayi fuarı duyurusu

Innoprom Fuarı’nda metal işleme, endüstriyel otomasyon, 3 boyutlu baskı ve lazer teknolojileri, makine mühendisliği ve komponent üretimi ve enerji mühendisliği alanında özelleşmiş sergi alanlarının yer alacağının kaydedildiği açıklamada, katılımcıların aynı zamanda Fuar süresinde yürütülecek “İş Programı”ndan da istifade edebileceği, iş programı kapsamında; 4 gün boyunca 160’a yakın oturum gerçekleştirileceği, 500 uzman konuşmacının yer alacağı, 20 ülkenin önde gelen firmalarından CEO’ların buralarda yer alacağı ve yaklaşık 13.000 katılımcıya ulaşmasının hedeflendiği anlatıldı.

OKA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fuar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanslarına tahsis edilmek üzere 90 m2 yer ayrıldığı ve konu ile ilgili bakanlık talep yazısının 15 Mayıs 2019 tarihinde Ajansa ulaştığı belirtildi. (Haber Merkezi)