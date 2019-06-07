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OKA’dan sanayi fuarı duyurusu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) yapılan açıklamada 08-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Rusya'nın Ekaterinburg kentinde Innoprom 2019 Uluslararası Sanayi Fuarı gerçekleştirileceği belirtilerek resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapması planlanan ve 2019 yılında 10.'su düzenlenecek olan fuara, 20 ülkeden 600 firmanın katılım sağlaması ve 50.000 profesyonel iş insanının ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada Türkiye’nin bu yıl fuarda "PARTNER ÜLKE: TÜRKİYE" adı altında yer alacağı belirtildi.

OKA’dan sanayi fuarı duyurusu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (OKA) yapılan açıklamada 08-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Rusya'nın Ekaterinburg kentinde Innoprom 2019 Uluslararası Sanayi Fuarı gerçekleştirileceği belirtilerek resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapması planlanan ve 2019 yılında 10.'su düzenlenecek olan fuara, 20 ülkeden 600 firmanın katılım sağlaması ve 50.000 profesyonel iş insanının ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamada Türkiye’nin bu yıl fuarda "PARTNER ÜLKE: TÜRKİYE" adı altında yer alacağı belirtildi.

07 Haziran 2019 Cuma 19:54
OKA’dan sanayi fuarı duyurusu

Innoprom Fuarı’nda metal işleme, endüstriyel otomasyon, 3 boyutlu baskı ve lazer teknolojileri, makine mühendisliği ve komponent üretimi ve enerji mühendisliği alanında özelleşmiş sergi alanlarının yer alacağının kaydedildiği açıklamada, katılımcıların aynı zamanda Fuar süresinde yürütülecek “İş Programı”ndan da istifade edebileceği, iş programı kapsamında; 4 gün boyunca 160’a yakın oturum gerçekleştirileceği, 500 uzman konuşmacının yer alacağı, 20 ülkenin önde gelen firmalarından CEO’ların buralarda yer alacağı ve yaklaşık 13.000 katılımcıya ulaşmasının hedeflendiği anlatıldı.

OKA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fuar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanslarına tahsis edilmek üzere 90 m2 yer ayrıldığı ve konu ile ilgili bakanlık talep yazısının 15 Mayıs 2019 tarihinde Ajansa ulaştığı belirtildi. (Haber Merkezi)

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