OKA’dan “enerji verimliliği” eğitimi

Bölgede imalat sanayinde faaliyet gösteren ve fazla enerji tüketen işletmelerin mühendis ve/veya teknik personeline yönelik olarak düzenlenecek olan eğitim ile işletmelerde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması, enerjinin kullanımı, maliyeti ve tasarruf tedbirleri hakkında ipuçları paylaşılması hedefleniyor.

OKA tarafından 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak verilmesi planlanan eğitim kapsamında, “Enerji Tasarrufu Potansiyeli, Elektrik Enerjisinde Verimlilik (Elektrik motorları ve Değişken sürücüler dahil), Isı Yalıtımı (Isı transferi ve termodinamik ile ilgili temel bilgiler), Basınçlı Hava Sistemleri, Atık Isı Kullanımı, Pompa ve Fan Sistemleri, Soğutma, Elektrik Enerjisinin Ölçümü ve İzlenmesi (Aydınlatma bu başlık altında işlenecektir), Yakma Tesisleri, Yakıtlar ve Yanma, Kazanlar” konularına değinilecek.

Enerji verimliliği eğitimi ve atölye çalışmasına katılacak firmaların belirlenmesi için 12 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruların alınacağının belirtildiği açıklamada, “Başvurular, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPUvtA0Zhc1LaKDuZZ5cl2cEmVFUSqisKUuO4WlvTgdyiKBA/viewform linkte yer alan Enerji Tüketimi Tespiti Ön Formunun doldurulması ile tamamlanacaktır. Ajans, yapılacak başvurular içinden seçeceği firma teknik personellerini (mühendis ya da diğer teknik personel) eğitime davet edecektir. Sorularınız için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisi'yle +90 (364) 225 74 70 telefon numarasından ve corumydo@oka.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz” denildi. (Haber Merkezi)

