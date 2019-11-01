OKA’dan Çorum’un 11 projesine destek

Tokat’ta gerçekleştirilen ve Vali Çiftçi’nin de hazır bulunduğu toplantıda OKA’nın proje başvurusu çağrısı yaptığı “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi”, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” ile “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm” mali destek programlarına ilişkin projeler ele alındı. Buna göre ilimiz adına başvurusu yapılan 11 projeye OKA tarafından destek kararı çıktı.

OKA Tokat Yatırım ve Destek Ofisinde düzenlenen toplantıda OKA Dönem Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

OKA Dönem Başkanı Vali Varol yaptığı açıklamada Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizdeki aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgenin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatı.

Vali Varol, OKA’nın toplam hibe kaynak tutarı 34 milyon TL olan 3 mali destek programı açıkladıklarını hatırlatarak bu kapsamda Turizm Altyapısının Geliştirilmesi programı için 21 milyon TL, Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm programı için 7 milyon TL ve Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi programı için ise 6 milyon TL hibe verileceğini vurguladı. Toplantıda başvurusu yapılan projeler ve verilecek destekler görüşülerek karara bağlandı.

Çorum Valiliği’nce yapılan açıklamada ilimizdeki 11 projeye destek verileceği bildirildi. Buna göre TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Kongre Turizmini Geliştirme ve Sanayi Sergi Salonu Projesi; Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ait Yeşil Göl Projesi; Çorum İl Özel İdaresi’ne ait Elvançelebi’de İnanç Turizminin Geliştirilmesi Projesi; Çorum Belediyesi’ne ait Çoruminia Projesi; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü’ne ait Çatak Tabiat Parkının Turizme Kazandırılması Projesi; Ortaköy Belediye Başkanlığı’na ait Bir Hitit Başkenti 'ŞAPİNUVA' Projesi’nin destekleneceği; MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI uyarınca TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait Uygulayarak CNC Öğreniyorum Projesi; Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ait Nitelikli Yetiştir, İstihdamı Geliştir Projesi; KIRSAL KALKINMA VE TARIMDA DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI uyarınca ise İskilip Ziraat Odası Başkanlığı’na ait Tohumluk Buğday, Arpa ve Nohut Eleme, ilaçlama ve Paketleme Tesisi Kurulması Projesi; Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne ait Mobil Süt Toplama Ve Depolama Ünitesi Projesi ve Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği’ne ait Kalkınmanın anahtarı olan Cevizin Yaygınlaştırma Projesi’nin destek almaya hak kazandığı bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)