“OKA’dan Çorum’a 5.5 milyonluk hibe sağlandı”

Ak Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, 2021 yılında “OSB’lerde Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi” Mali Destek programı kapsamında, Çorum’da 4 projeye 5.547,942 TL hibe desteği sağlandığını açıkladı.

Milletvekili Kaya, açıklamasında bu bilgileri verdi:

“Çorum sanayileşme noktasında bölgenin parlayan yıldızı halindedir. Ekonomik olarak ve istihdam olarak bölgede en yüksek il konumundadır. OKA Projeleri kapsamında Çorum’umuza yarar sağlayacak projelerle bu durumu daha da güçlendiriyoruz.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğümüzün Akıllı Şebeke Projesi başvurusu doğrultusunda projemiz OKA tarafından onaylanmış olup hibe desteği 2.392,372 TL’dir.

Osmancık Organize Bölgesi Müdürlüğümüzün Çevresel Altyapısı İyileştirerek Yaşanılabilirliğini Artırıyor Projesi başvurusu doğrultusunda OKA tarafından onaylanmış olup hibe desteği 712.857 TL’dir.

Sungurlu Organize Bölgesi Müdürlüğümüzün Çevre Dostu Sungurlu Projesi Başvurusu doğrultusunda OKA tarafından onaylanmış olup Hibe Desteği 1.858,212 TL’dir.

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim A.Ş’nin Girişimci Kent Girişimci Teknokent Projesi OKA tarafından onaylanmış olup hibe desteği 584.501 TL’dir.

Çorum sanayi bakımdan Ak Parti hükümetimiz döneminde eskisinden daha güçlü bir hal alarak yatırımlar ve desteklerle daha da güçlenerek, bölgenin en güçlü sanayisi olarak hizmet etmeye, gelişmeye ve üretmeye devam etmektedir. Biz ise Çorum için gece gündüz demeden çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz. Hibe ve yatırımların gelmesinde her zaman desteğini gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz.” (Haber Merkezi)

