OKA’dan “Çorum Sosyal ve Ekonomik Tarihi” çalışması

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “Çorum Sosyal ve Ekonomik Tarihi” isimli çalışmasının ilk taslağını tamamladı.

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, “Çorum Sosyal ve Ekonomik Tarihi” ile ilgili görsel çalışma yapıldığını belirtti.

Bilginin görselleştirilmesi sayesinde analiz ve değerlendirmelerin çok boyutlu yapılabileceğini söyleyen Özden Özgür Yalçın, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış Çorum’un, geçmişten bu güne yaşadığı ve geçirdiği süreçleri info wall-bilgi duvarı-şekline dönüştürdüklerini ifade etti.



İnfo Wall (Bilgi Duvarı) şeklinde tasarlanan taslağın Çorum Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında görücüye çıkardıklarını açıklayan Yalçın, geçmişten bu güne, sosyal ve ekonomik düzeyde yaşananların kronolojik olarak gösterilmeye çalıştıklarını, gelecek öngörüleri yapmada bakış açısı kazandırabileceğini söyledi.

Çalışmada kaynak olarak Çorum Belediyesi Kent Arşivi başta olmak üzere çeşitli kaynakların tarandığını belirten OKA Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Yalçın, Çorum’daki kanaat önderleri ve alanında uzman isimlerin görüş, öneri ve eleştirilerine açık olduklarını, görüş ve öneride bulunmak isteyen herkesi Çorum TSO binasında bulunan OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi’ne davet ettiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

