OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat’ta gerçekleştirildi

Valilik Salonu’ndaki toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Amasya Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Amasya il Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle ve OKA temsilcileri katıldı.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2022 yılı Ocak ayı Yönetim Kurulu Toplantısı için biraraya geldiklerini dile getiren Tokat Valisi ve OKA Dönem Başkanı Dr. Ozan Balcı gündeme geçilmeden önce bir açılış konuşması yaptı.

2022 yılı itibariyle OKA Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatan Balcı, ülkemizde yatırımlar, çalışma hayatı ve üretimin sürekliliği konusunda yeniden normalleşme ile atağa kalkma dönemi olan 2021 yılında OKA Başkanlığı’nı yürüten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya teşekkür etti.

2022 yılında da bütün Yönetim Kurulu üyeleriyle işbirliği ve istişare içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar uyarınca kaynakların hızlı ve etkili kullanımı konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini de belirten OKA Dönem Başkanı Dr. Balcı; “Ülkemiz ve bölge illerimizin pandemi sonrasında ekonomik ve sosyal hayatta geçmekte olduğu dönüşüm sürecinde; devam eden projelerin belirli bir bütçe disiplini içerisinde planlanan zaman diliminde ve beklenen sonuçlar elde edilmiş olarak tamamlanması noktasında gerek Ajans gerekse de proje yararlanıcısı olan kurum ve kuruluşlarımız yoğun gayret sarf ediyor. OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler, ülkemizin ve bölgemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamak, bulunduğu konumdan daha ileri noktalara taşınması için her düzeyde sıkı çalışmalar yaparak kurumlarımıza ve kuruluşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz.

Kalkınma Ajansımız bugüne kadar olduğu gibi artan bir ivme ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde başta Organize Sanayi Bölgeleri olmak üzere yatırım alanlarının etkin tanıtımı ve işletmelerin uluslararası pazarlara girişi noktasında teknik destek sağlanması amacıyla faaliyet ve desteklere yoğunlaşacaktır. Bugünkü toplantımızda Ajansın, devam eden proje uygulamaları ile ilgili görüşmeler yapıp Ajans kaynaklarının doğru yatırım ve faaliyetlere yönlendirilmesi için gündem maddelerini ele alacağız” diye konuştu.

OKA Yönetim Kurulu Başkanı Balcı konuşmasında OKA yönetim kurulu üyelerini şehirlerinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Toplantıda daha sonra gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

(Volkan SINAYUÇ)

