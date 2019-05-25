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OKA Samsun'da toplandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Samsun'un ev sahipliğinde yapıldı. 

OKA Samsun'da toplandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Samsun'un ev sahipliğinde yapıldı. 

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:31
OKA Samsun'da toplandı

OKA binasında düzenlenen toplantı, OKA Dönem Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında, Samsun Valisi Osman Kaymak’ın ev sahipliğinde, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan Amasya Valisi Varol, OKA tarafından 2018 yılından beri uygulanmakta olan mali destek ve teknik destek programları ile 2019 yılında ajansın eliyle veya onun destekleriyle diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte bölgenin gelişmesine katkı sağlayabilecek diğer çalışmalar ve yeni uygulamaya konulması planlanan mali destek programları hakkında istişareler yaptıklarını söyledi. Varol ayrıca, uygulanmakta olan fizibilite desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerin uygulama süreçleri ile dört ilde bulunan yatırım destek ofislerinin çalışmalarının da ele alındığını belirtti. 
Toplantıya ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 

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