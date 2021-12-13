OKA Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi web üzerinden hizmet veriyor

Bölgedeki şirketlerin uluslararası pazarlara açılması, nokta atışı ihracat ile yeni müşterilerle buluşması artık daha kolay. Merkez’in Orta Karadeniz Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda ücretsiz olarak verdiği danışmanlık hizmeti, site üzerinden yapılacak üyelik ile devam edecek.

Sisteme üye olan firmalar, ihracata yönelik hedef pazarlarının tespit edilmesini veya söz konusu pazarlardaki müşterilerinin bilgilerini web sitesi üzerinden talep edebilecekler.

Üyelik işlemleri için öncelikle “İhracat Yeterlilik Testi" dolduracak, test sonucunda firmanın “İhracat Yeterlilik Testi Skoru” belirlenecek. Yapılan başvuru Merkez’in dış ticaret uzmanları tarafından değerlendirilerek üyelik onayı gerçekleştirilecek.

Web sitesinden yapılan üyelik başvurusunun onaylanmasının ardından, her firmaya uzman danışmanlar atanacak. Danışmanlar, en kısa sürede ilgili firmalar ile iletişime geçerek, analiz çalışmalarına başlayacak. Firmaya özel olarak yürütülecek analiz çalışmaları sonucunda elde edilen raporlara kullanıcı paneli üzerinden çevrim içi olarak erişim sağlanabilecek. (Haber Merkezi)

