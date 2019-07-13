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OKA proje hazırlama eğitimi düzenledi

OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi düzenlendi. Çorum TSO Eğitim Salonu’nda düzenlenen eğitime, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve okulların temsilcileri katıldı.

OKA proje hazırlama eğitimi düzenledi

OKA-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan hibe programlarına yönelik proje hazırlama eğitimi düzenlendi. Çorum TSO Eğitim Salonu’nda düzenlenen eğitime, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve okulların temsilcileri katıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 01:01
OKA proje hazırlama eğitimi düzenledi

OKA Program Yönetim Birimi Uzmanı Barış Şahin tarafından verilen eğitimde, duyurusu yapılan hibe programları anlatıldı. Şahin konuşmasında şu bilgileri verdi. “Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı" , "Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı" ve "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında uygun proje başvurularının hazırlanması için 17.06.2019 tarihi itibariyle ilana çıkılmış olup 9 Eylül 2019 son tarihtir. Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 34.000.000 TL olup, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 21.000.000 TL; Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı için 7.000.000 TL, Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 6.000.000 TL kaynak öngörülmüştür.

Proje hazırlamada dikkat edilecek hususlar, başvuru formunun doldurulması, ihtiyaç analizi, bölge planı başta olmak üzere makro ulusal planlar ile ilişkisi, KAYS veri girişi başta olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı eğitim, soru-cevap şeklindeki kısmın ardından tamamlandı.

OKA Uzmanı Barış Şahin, proje hazırlığı içerisindeki kurum ve kuruluşlara yardım ve destek olmak amacıyla, Çorum Yatırım Destek Ofisi uzmanlarına, istenildiği her zaman başvuru yapılabileceğini söyledi.(Haber Merkezi)

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