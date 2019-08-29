OKA'nın üç mali destek programında sona gelindi

2019 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 17.06.2019 tarihi itibariyle ilana çıkıldığını bildiren OKA İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 34 milyon lira olup, Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 21 milyon, Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı için 7 milyon ve Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için 6 milyon lira kaynak öngörülmüştür.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde asgari 500 bin, azami 2 milyon lira destek verilecek.

Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı çerçevesinde asgari 100 bin, azami 500 bin lira destek verilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde asgari 100 bin, azami 500 bin lira destek verilecek.

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 09.09.2019 Saat 23:59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütname en geç 16.09.2019 saat 17.00’a kadar e-imza ile imzalanır veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilir.” (Haber Merkezi)