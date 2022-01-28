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OKA Koordinatörlüğü’ne Musa Erdal atandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü’ne Musa Erdal atandı.

Güncel 28.01.2022, 12:25
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OKA Koordinatörlüğü’ne Musa Erdal atandı

OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın’ın Çorum OSB Müdürlüğü’ne atanması nedeniyle boşalan Çorum OKA İl Koordinatörlüğü’ne, 2017 yılından beri OKA’da uzman olarak çalışan Musa Erdal atandı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirmenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasıyla birlikte Musa Erdal, koordinatör olarak görevine başladı.
MUSA ERDAL KİMDİR?
“1982 Ankara doğumlu olan Musa Erdal ilk ve orta öğrenimini Ankara’da lisans eğitimini ise 2000-2005 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Hâlihazırda Hitit Üniversitesi’nde Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır. 2007-2008 yılları arasında özel sektörde dış ticaret personeli ve ardından 2008-2010 yılları arasında Tırsan Treyler A.Ş’de Malzeme Planlama Sorumlusu olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Serhat Kalkınma Ajansında (SERKA) göreve başladı. SERKA ve OKA’da bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamak adına bilgilendirme, danışmanlık, proje izleme, eğitim verme, proje geliştirme gibi faaliyetlerde bulundu.
Serhat Kalkınma Ajansında 2010-2011 yılları arasında Uzman,
2011-2014 yılları arasında Ağrı YDO Koordinatörlüğü,        
2014-2015 yılları arasında İzleme Değerlendirme Birim Başkanlığı,
2015-2017 yılları arasında Kars YDO Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.
2017 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Çorum Yatırım Destek Ofisinde uzman olarak göreve başladı.    
Evli ve iki çocuk babası olan Musa Erdal İngilizce bilmektedir.” (Haber Merkezi)

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