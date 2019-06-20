“OKA kaynakları ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmalı”

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, kaymakamlar, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Tanıtım programının açış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, nihai başvuruların başladığını belirterek OKA’nın verimliliğini, işbirliğini öne alan, kaynakları ihtiyaç duyulan alanlara aktarmada güç birliği yapmak amacıyla toplanıldığını söyledi. Projeler konusunda uzman ekiplerden yararlanılabileceğini belirten Yüksel, ilçelere bakıldığında 30 civarında proje başlığı görüldüğünü vurguladı.

Çorum’u tanıdıkça inanılmaz bir potansiyel olduğunu gördüğünü belirten Vali Yardımcısı Yüksel, yaptığı araştırmada Çorum’da 30-40 yıl kadar önce ipek böcekçiliği yapıldığını öğrendiğini ayrıca Sarayın Kapari ihtiyacının yine Çorum’dan karşılandığı yönünde bilgilere ulaştığını söyledi. Çorum’a katma değer sağlayacak çalışmalar beklediklerini belirten Vali Yardımcısı Recep Yüksel, farklı önerilerle ilklerin başarılabileceğini. Kalkınma Ajansı’nın kapısının herkese açık olduğunu vurguladı.

Program OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen’in hibe programları hakkında bilgi vermesi ile devam etti. (Haber Merkezi)