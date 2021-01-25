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OKA Genel Sekreteri’nden Aşgın’a ziyaret

Güncel 25.01.2021, 19:35
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OKA Genel Sekreteri’nden Aşgın’a ziyaret

Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın’ın da hazır bulunduğu ziyarette Aşgın’a OKA’nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi. (Haber Merkezi)
 

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