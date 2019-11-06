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OKA ‘geleceğin meslekleri’ üzerinde çalışıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) 4 ilde yapılan “Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştaylarında” amacın, "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu" hazırlamak olduğu bildirildi. 

OKA ‘geleceğin meslekleri’ üzerinde çalışıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) 4 ilde yapılan “Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştaylarında” amacın, "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu" hazırlamak olduğu bildirildi. 

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:39
OKA ‘geleceğin meslekleri’ üzerinde çalışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve kalkınma ajanslarının istişareleri sonucunda 2019 yılı teması olarak "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu belirlendi. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi’nde, bölgenin gelişimi için faaliyetlerini yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının bu kapsamdaki çalışmalarından biri "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu" hazırlamak olacak. 

OKA koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi yürütücülüğünde hazırlanacak olan "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu" çalışması dâhilinde; Amasya Yatırım Destek Ofisinde, Tokat Yatırım Destek Ofisinde, Çorum Yatırım Destek Ofisinde ve Samsun’da Ajans Merkez Hizmet Binasında çalıştaylar gerçekleştirildi. 
Çalışmanın arka planını desteklemek üzere özel sektör firmalarına yönelik oluşturulan anket kapsamında 50’ye yakın cevap alınırken; illerde gerçekleştirilen çalıştaylar, iki oturumlu olarak yapıldı. Öğleden önce işgücü arzını sağlayan kurum ve kuruluşlarla, öğleden sonra ise işgücü talebini oluşturan özel sektör firmalarıyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. 
104 paydaşın katkı verdiği çalıştaylarda edinilen bilgileri de içeren raporun aralık ayında tamamlanması hedefleniyor. İlgili rapor, çalıştay katılımcıları ve kamuoyu ile paylaşılacak. 

(İHA)

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