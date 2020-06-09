OKA'dan firmalara 'Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği’

Bu çerçevede OKA, mart ayı sonunda, bölge illerinde faaliyet gösteren ve dış pazarlara açılmak isteyen üretici işletmelere ücretsiz olarak sunacağı Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği’ni başvuruya açtı. Daha önce hiç ihracat yapmamış, 20 firmanın dâhil edildiği Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği Projesi, hazırlık aşamalarının ardından 01 Mayıs 2020 itibarıyla faaliyetlerine başladı.

Öncelikle sektörel deneyimler doğrultusunda firma ve sorumlu danışman eşleştirmesi yapılan proje kapsamında işletmelerde ofis çalışmaları ve ilk görüşmeler gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını nedeni ile il dışı seyahat yasağına ve temasın azaltılması yönergesine uygun olarak gerçekleştirilen firma görüşmelerinin birçoğu video konferans yöntemi ile uygulandı.



Firmalarla tanışıldı, proje içeriği tanıtıldı

İşletmelerin ihtiyaçlarına ve mevcut dış ticaret bilgi ve deneyim düzeylerine uygun olarak tasarlanacak 8 aylık danışmanlık desteği kapsamında video konferans ve ziyaret yöntemi ile başlayan görüşmelerde; işletmelerdeki proje yürütücüleri ile tanışılarak, mevcut pozisyonları, görev ve yetkileri öğrenildi. Firmalar ile projenin amacı, aylık çalışma rutini ve genel olarak çalışmalarda izlenecek yol paylaşıldı. İşletmelerin orta ve uzun vadeli hedefleri, bu projeden beklentileri, ihracata dair bilgi ve deneyimleri, üretim süreçleri ile finansman kaynakları hakkında bilgiler alındı. İşletmelerle birlikte ihracat sürecinde yaşadıkları zorluklar, ihracat cirosu ve karlılık oranı değerlendirildi.



Üretim tesisi ve iş akışı incelendi

Firmalarla tanışmanın ardından, ihracatın baş aktörü ihracata konu ürünlere ait üretim tesisi ve üretim süreçleri hakkında bilgi edinildi. Üretim sürecindeki tedarik zinciri ortaya koyuldu ve nakit akışı değerlendirildi. Üretim sürecinde görevli personelin niteliği ve sayısı hakkında bilgiler alındı. Tesisler kapasite ve makine ekipman alt yapısı ile ihracata yeterlilik açısından yorumlandı. Sistem sertifikasyonlarının yeterliliği konusu istişare edildi.



İhracata konu olacak ürünler belirlendi

Program ile firmaların ihracat sürecinin tüm aşamaları hakkında deneyim sahibi olması ve fiilen ihracat yapabilecek kapasiteye gelmesi hedefleniyor. Bu çerçevede işletmenin ihracata konu olabilecek ürünleri hakkında detaylı bilgi edinildi. Ürünlerin kullanım alanları hedef alıcılar, paketleme ve lojistik gereksinimleri yönünden değerlendirildi. İşletme açısından ürünün katma değer kapasitesi, ürüne ait kalite belgeleri irdelendi ve işletmenin ihracat açısından SWOT analizi yapıldı. Faaliyetlerde ayrıca işletmelere GTIP (Gümrük Tarife İstatik Poz) ve HS (Harmonized Code) hakkında detaylı bilgi verildi ve GTIP numaraları belirlendi.

OKA Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği’nin ikinci çalışma döneminde “İhracata Ürün Konumlandırma” başlığı altında GTIP kodları üzerine çalışılmaya devam edilecek ve ihracat yeterlilik değerlendirmeleri yapılacak.