OKA'dan 15 projeye 23 milyon TL destek

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerinde hizmet kalitesinin artırılarak OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve OSB'lerin yatırım cazibesinin artırılması amacıyla ilan edilen programın değerlendirme süreci sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten OKA, toplam 23 milyon TL bütçesi olan Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nı 30 Eylül 2020 tarihinde ilan etmişti. 29 Ocak 2021 tarihinde başvuru süreci sona eren proje teklif çağrısı için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tan 19 proje başvurusu sunuldu. İdari, teknik ve mali değerlendirme süreçlerinden geçen aday projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak başarılı bulunan projeler, 23 Mart Salı günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından kamuoyuna duyuruldu. Bölgeden toplam 15 proje destek almaya hak kazandı.Başarılı proje listesine OKA'nın internet adresinden ulaşılabiliyor.