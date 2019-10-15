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OKA, Çorum’da patent ofisi açtı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Çorum Yatırım Destek Ofisinde “Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi, Doküman Birimi” açıldı.

OKA, Çorum’da patent ofisi açtı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Çorum Yatırım Destek Ofisinde “Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi, Doküman Birimi” açıldı.

15 Ekim 2019 Salı 22:10
OKA, Çorum’da patent ofisi açtı

OKA tarafından yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma ve farklılaşma, katma değeri yüksek ürün üretilmesi, yeni ve özgün tasarımlar oluşturulması çabalarının desteklenmesi, gerekli bilgilendirmenin yapılması, doküman temin edilip ilgililere ulaştırılması gibi amaçlarla yeni bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi, Doküman Birimi, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisinde hizmet vermeye başladı.

OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan arasında imzalanan protokolle hizmete giren birim, OKA Çorum Ofisi’nde görev yapan 3 uzman ve İl Koordinatöründen oluşan 4 kişilik personel kadrosuyla girişimcilerin, iş dünyasının hizmetine girdi. Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda akademisyen ve eğitimciler, sanayiciler, iş adamları başta olmak üzere tüm ilgililere etkin bir şekilde hizmete başlanıldığının belirtildiği açıklamada, Bu kapsamda Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalara yönelik olarak fikri ve sınai mülkiyet hakları; patent, marka, faydalı model başvuru süreçleri konularında bilgilendirme ve kolaylaştırıcı faaliyetler yürütülebileceği ifade edildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi, Doküman Birimi’nde şu hizmetlerin verileceği belirtildi:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda tüm paydaşlarda farkındalık oluşturmak ve bilgilendirici etkinlikler düzenlemek, ihtiyaç duyulan doküman ve yayınlara ulaşmaları, mevzuat ve veritabanı araştırmaları için destek sağlamak, Patent ve faydalı model başta olmak üzere fikri haklar konusunda danışmanlık hizmetleri vermek, yönlendirmek, Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda gelişmeleri takip etmek ve ilgili paydaşlarla paylaşmak. (Haber Merkezi)

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