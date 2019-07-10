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OKA Anahtar Dergisi’nde

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “Yalın Üretim Felsefesi ve Tr83 Bölgesi'nde Yürütülen Uygulama Örneği Kazanımları” başlıklı makale ile Anahtar Dergisi Temmuz sayısında yer aldı. 

OKA Anahtar Dergisi’nde

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “Yalın Üretim Felsefesi ve Tr83 Bölgesi'nde Yürütülen Uygulama Örneği Kazanımları” başlıklı makale ile Anahtar Dergisi Temmuz sayısında yer aldı. 

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:01
OKA Anahtar Dergisi’nde

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün aylık yayın organı Anahtar Dergisi’nin Temmuz 2019 sayısı "Kalkınma Ajansları" teması ile yayımlandı. OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarından Musa Erdal tarafından hazırlanan "Yalın Üretim Felsefesi ve TR83 Bölgesi'nde Yürütülen Uygulama Örneği Kazanımları" başlıklı makale Anahtar Dergisi Temmuz sayısında yer aldı. 
Söz konusu makale, gerek çalışma programında yer verdiği faaliyetler gerekse Çorum İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’nde öne çıkan alanlarda bölge sanayisini geliştirmeye ve tespit edilen eksiklerin bir kısmını gidermeye yönelik çalışmalar kapsamında, OKA tarafından başlatılan “Yalın Üretim Eğitimi ve Saha Uygulamaları” çalışması ile TR83 Bölgesi'nde de uygulanan “Yalın Üretim” felsefesine dair çarpıcı bilgiler içermekte. 
“Yalın Üretim Eğitimi ve Saha Uygulamaları” çalışması ile Çorum OSB’de faaliyet gösteren firmalara verimlilik, maliyet azaltma, sürekli iyileştirme, görsel yönetim gibi temel konularda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Danışmanlık hizmet alımıyla başlayan süreç 3 etapta yürütülmüş, maliyet etkinliği ve sağlayacağı yarar göz önünde bulundurularak 5 işletme ile çalışılmasına karar verildi. Seçilen 5 firmaya 1 günlük ön ziyaret, 1 günlük toplu uygulamalı eğitim ve ardından üçer tam günlük danışmanlık desteği olmak üzere toplam 17 günlük hizmet verildi. 
Firmalar açısından oldukça yararlı geçen bu uygulama ile işletmelerde oluşan farkındalık ve 3 günde görülen çıktılar bu veya farklı bir danışmanlık firmasından hizmet alımı yapmaları ve bu faaliyeti en az 6-12 ay devam ettirmeleri sonucunda ne tür kazanımları olacağını görmeleri açısından da etkili oldu. Nitekim faaliyet bitiminde 1 firma hizmet satın almış ve “Yalın Üretim” çalışmalarına devam etmekte. 

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