OKA 4 il için hedef pazar sektör raporları hazırladı

2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hayata geçirilen TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi projesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında yürütülen bu çalışma Bölgedeki KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan daha çok pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi amacıyla rehberlik ve danışmanlık görevlerini yürütmekte ve talepte bulunan firmalar için Hedef Pazar Analizi, Rekabet Analizi gibi konularda araştırma ve bilgilendirme yapmakta. Merkez, geçen süre zarfında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde belirlenen üçer tane işletme için Dış Ticaret Stratejisi hazırladı. Bunun yanında her bir il için belirlenen bir ana sektörde Dış Ticaret Pazar araştırması yaparak rapor hazırladı.

Amasya İli Mermer Sektörü Raporu'yla, hedef pazar tespit sürecinden başlayarak ithalat hacimleri, Türkiye ihracat verileri, Türkiye’nin yıllara göre ihracatı, uluslararası pazar ihracat oranları, dünya ihracat göstergelerine göre detaylı analizler gerçekleştirildi. Endonezya, Hindistan, İtalya hedef ülke raporlarında bilgiler sunuldu ve ihracat süreci ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

Çorum için hem ihracatta hem de imalatta 50 yılı aşkın bilgi ve tecrübe açısından ön planda olan makine sektörü seçildi. Makine sektörünün dünyadaki dış ticaret verilerinin incelendiği raporda Çorum için hedef pazarların belirlenmesi amaçlandı. Söz konusu raporda makine sektörünün son dönemdeki dış ticaret hacmi göz önünde bulunduruldu ve bu alanda üretim yapan işletmelerin yeni pazarlara açılması için verilerle destekli bilgiler sunuldu. Rapor, 8437 GTIP kodunda (tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makine ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makine ve cihazlar (çiftlik tipi makine ve cihazlar hariç) özelleştirilerek hedef ülke raporlarına da yer verildi.

Samsun İli Mobilya Sektörü İhracat Stratejisi Raporu, mobilya sektörüne genel bakış, Samsun’da sektörün mevcut durumu; hedef pazar tespitine yönelik olarak belirlenen Suudi Arabistan, Hollanda ve Fransa hakkında bilgileri içerdi. Bu ülkelerin sektör içerisinde Türkiye ile yaptıkları dış ticaret bilgileri detaylı olarak bu raporda yer aldı. Bu araştırma, Samsun bölgesindeki mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların doğru pazarlara yönelmelerini, uluslararası pazarlama faaliyetlerinin daha verimli yürütmelerini, ihracatlarını arttırmaları ve uluslararası pazarlardaki fırsatları keşfetmelerini amacıyla hazırlandı.

Tokat Yöresel Ürünler Hedef Sektör Raporu’nda öncelikli olarak sektör tanımlandı ve sonrasında hedef pazar kriterlerine göre detaylı bilgiler aktarıldı. Bu kapsamda seçilen hedef ülkeler olan ABD, Avusturya ve Irak ile ilgili olarak ülkelerin ithalat verileri yıllara ve dönemlere göre incelenerek uluslararası pazarlamaya yönelik kaynakların etkin kullanımı, Türkiye’nin mevcut ihracat yapısı değerlendirilerek de ülkelerin Türkiye’den çıkan ilgili ürünlere uyguladığı gümrük ve pazara giriş uygulamaları ele alındı.

Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Merkezin, bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimi artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik iş birliği ortamının oluşturulması konusunda katkı yapması bekleniyor. Merkezden destek almak için OKA Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofisleri’ne başvuru yapılabiliyor. Raporların tamamına ise www.oka.org.tr ve www.investamasya.com.tr, www.investcorum.com.tr, www.investsamsun.com.tr, www.investtokat.com.tr web sitelerinden erişilebiliyor.