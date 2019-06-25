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OKA 34 milyon TL hibe desteği verecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 34 milyon TL hibe desteği verecek. 

OKA 34 milyon TL hibe desteği verecek

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 34 milyon TL hibe desteği verecek. 

25 Haziran 2019 Salı 14:52
OKA 34 milyon TL hibe desteği verecek

OKA 2019 Yılı Mali Destek Programları ile ilgili olarak bölge çapında bilgilendirme toplantıları düzenliyor. OKA tarafından 17 Haziran’da tarihinde ilan edilen toplam 34 milyon TL kaynak öngörülen; “21 milyon TL hibe destekli Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı, 7 milyon TL hibe destekli Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı, 6 milyon TL hibe destekli Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ile ilgili Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinde düzenlenen toplam 538 kişinin katıldığı il toplantılarının ardından potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla ilçe toplantıları yapıyor. 
24 Haziran-3 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek toplantıların ilki 24 Haziran Salı günü Vezirköprü Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantılara programların hedef kitlesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, meslek liseleri, birlikler ve kooperatiflerden katılım sağlanırken; katılımcılara Mali Destek Programları hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek, katılımcıların soruları cevaplandı. Kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilen toplantılarda sorulan sorular ve cevapları OKA’nın internet sitesi “www.oka.org.tr’de Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında yayımlanacak. 
OKA 2019 Yılı Mali Destek Programları bilgilendirme süreci, eğitim toplantıları ile devam edecek. 

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