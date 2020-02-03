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“OKA 33 projeye 7 milyon lira destek sağladı”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada 2019 yılında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

“OKA 33 projeye 7 milyon lira destek sağladı”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada 2019 yılında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 19:28
“OKA 33 projeye 7 milyon lira destek sağladı”

OKA’nın, 2019 yılında Çorum’da 222 kurumdan 344 kişi ile görüştüğü, ajans destekleri başta olmak üzere fon kaynakları hakkında bilgilendirme yaptığı ve projelerine teknik destek sağladığı belirtildi.

2019 yılı içinde 27 işletme ve 33 yeni girişimciye planladıkları yatırıma yönelik bilgilendirme ve yönlendirme faaliyeti yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada, Çorum’da 33 projeye yaklaşık 7 milyon TL destek verildiği ayrıca teknik destek programına Çorum’dan 40 proje başvurusu yapıldığı ve 20 projenin destek almaya hak kazandığı anlatıldı.

Geçtiğimiz yıl iki projeye 147.500 TL OKA destekli, 160.662 TL toplam bütçeli iki fizibilite desteği yapıldığının kaydedildiği açıklamada, ajansın turizm altyapısının geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve tarımda dönüşüm, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi temasında 3 farklı programda çağrıya çıktığı 6 turizm, 3 kırsal kalkınma ve 2 mesleki eğitim projesi olmak üzere 9.3 milyon bütçeli 11 projenin OKA’dan 6.4 milyon TL destek almaya hak kazandığı anlatıldığı açıklamada OKA’nın bilgilendirme faaliyetlerinin devam ettiği, ayrıca kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri de yapıldığı anlatıldı.

(Haber Merkezi)

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