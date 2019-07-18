OKA 2019 mali destek programları teknik yardım masaları kurulacak

OKA’dan yapılan açıklamada teknik yardım masaları hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “Bu teknik yardımın amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulmasıdır. Bu nedenle, kurumların üzerinde çalıştıkları proje taslaklarıyla bu masalara başvuru yapmaları gerekmektedir. Teknik Yardım Masaları 1 Ağustos 2019 Perşembe -9 Ağustos 2019 Cuma tarihleri arasında hizmet verecektir. Teknik yardım masalarının etkin çalışabilmesi amacıyla katılım sağlayacakların talep edilen görüşme tarihinden bir hafta önce aşağıdaki belirtilen linklerdeki çevrimiçi görüşme talep formunu doldurarak kayıt yapmaları gerekmektedir. Teknik yardım masası görüşme talep formlarına ajansın internet sitesi ‘www.oka.org.tr’de duyurular alanından ulaşılabilmektedir” denildi.
18 Temmuz 2019 Perşembe 15:33