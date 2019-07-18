OKA 2019 mali destek programları teknik yardım masaları kurulacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı”, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” ve “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” kapsamında proje hazırlayan kurum ve kuruluşlara teknik destek sağlayabilmek amacıyla Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta bulunan Yatırım Destek Ofisleri uzmanlarının görev yapacağı teknik yardım masaları oluşturulacak.