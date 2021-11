“OHAL Komisyonu lağvedilmeli”

15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK’lar eliyle resmi rakamlara göre 125 bin 678 kamu görevlisinin ihraç edildiğini belirten Ali Ekber Beyaz, KESK’e bağlı bazı sendikalarının şube başkanları ile birlikte düzenlediği toplantıda OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun hukuk karşısında suç işlediğini vurguladı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görevde kaldığı her gün suçunun katlanarak büyüdüğünü belirten Eğitim-Sen Şube Başkanı Beyaz, Ohal Komisyonu’nun hukuki sürecin önünü tıkamaya devam ettiğini bildirdi.

AKP iktidarının tek adam rejimini kurumsallaştırmak için temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırması gerektiğini ve darbe girişiminin de bu iş için fırsata çevrildiğini söyleyen Beyaz, “Sivil darbe uygulamalarıyla OHAL döneminde bile askıya alınamayacak olan temel hak ve özgürlükler çiğnendi, darbe girişimi her tür anti demokratik uygulamanın gerekçesi haline getirildi. Bunların başında da haksız ve hukuksuz ihraçlar gelmektedir. Bilindiği üzere; KHK’lar eliyle resmi rakamlara göre 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi.

Haksız, hukuksuz şekilde 4 bin 270’i OHAL KHK’leriyle, 431’i bu süreçteki Yüksek Disiplin Kurulu kararlarıyla ve 60’ı 375 sayılı KHK’nın geçici 35. Maddesi ile olmak üzere KESK’e bağlı sendikaların toplam 4 bin 761 üyesi ihraç edildi. İktidar, ilk aylarda ihraçlara yönelik tüm itiraz yollarının kapalı olduğunu açıkladı. Darbe dönemlerinde dahi görülmeyen bu uygulamaya içeride ve dışarıda itirazlar yükselince ve AİHM’e on binlerce başvuru yapılınca bir oyalama mekanizmasına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine OHAL İnceleme Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun görev süresi uzatıldıkça uzatıldı. Aradan 5 yıl geçti. Buna rağmen hala 8 bin 343 dosya karara bağlanmayı bekliyor. Komisyonun görev süresinin bir yıl daha uzatılacağı da netleşmiş durumdadır. Komisyonun verdiği kararlarda ret oranı %87,3’tür” dedi.

Komisyonun bir oyalama aracı olarak kurulduğunu ve iktidarın talimatları ile hareket ettiğini belirten Ali Ekber Beyaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmedir.

Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. Mağdur olan ihraç kamu emekçilerinin mağduriyet giderilinceye ve hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz”

(Nurdan AKBAŞ)