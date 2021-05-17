“Oğuzlar’ın en büyük eksiği konaklama tesisi olmaması”

İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı olağan ilk oturumunda Turizm Komisyonu’nun Oğuzlar ile ilgili hazırladığı rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

İlimizde tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması, turizm paydaşları ile gündemde tutulmasını sağlamak amacı ile tur operatörleri ve turizm ile ilgilenenlerin dikkatlerini Oğuzlar’a çekmek ve ilçeye gelecek turist artışına katkıda bulunmak amacıyla verilen önerge üzerine yaptıkları çalışmayı üyelere sunan Turizm Komisyonu Başkanı Gürbüz Özel, ilçenin en önemli eksikliğinin konaklama tesisi olduğunu bildirdi.

Komisyonun yaptığı araştırmalar sonucunda 1990 yılında ilçe olan Oğuzlar’da tarım ve hayvancılık yapmaya uygun alanların yok denecek kadar az olduğunu, ancak ekonomiye en önemli katkıyı coğrafi işaret tescili yapılan Oğuzlar Cevizi’nin sağladığını anlatan Özel; “İlçe turizminin markalaşması açısından da öneme sahip Oğuzlar 77 olarak bilinen ceviz, kendine has aroması ve tadı, ince kabuğu, dolgun iç kısmı, kolayca ayıklanabilir olması, yüksek verimi, beyaz içyapısı ve tadını yıl koruması gibi özellikleriyle ön plana çıkan, bu özellikleri nedeniyle de diğer ceviz türlerine nazaran daha yüksek fiyata alıcı bulan bir ceviz türüdür. Bu nedenle ceviz ilçede önemli bir gelir kaynağıdır. Turistler için ceviz üretim aşamasındaki çalışmaları kapsayan eko turizm faaliyetleri planlanabilir. Böylece yeni pazarlara da ceviz satılabilir. Oğuzlar’ın turizm açısından değerlendirilebilecek bir diğer potansiyeli ise Obruk Barajı gölüdür. Yeşil ve maviyi buluşturan ve önemli bir turizm potansiyeli olan Obruk Baraj gölünde dağ turizmi, su sporları, balıkçılık, yamaç paraşütü etkinlikleri bölgeye turist çekebilir. Bir çok kuş türüne de mesken olan havza kuş gözlem ve fotoğrafçılığı açısından da değerlendirilebilir” diye konuştu.

Baraj göle çevresinde yeme-içme-dinlenme tesislerinin talebi karşılayabilecek seviyeye gelmesi gerektiğini de dile getiren Gürbüz Özel, ilçede konaklama imkanı sağlayacak otel, motel, pansiyon tesisi bulunmamasının turizm açısından önemli bir eksiklik olduğunu, OKA, TKDK gibi kurumların proje hibe desteklerinden yararlanılmasının ve özel müteşebbislerin çekilmesinin ilçeyi turizm için çekim merkezi haline getirebileceğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

