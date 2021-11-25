Oğuzlar’daki öğretmenler Altın Koz’da biraraya geldi

İlçede görev yapan öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Oğuzlar Belediyesi Altın Koz Tesisleri’nde yapılan programda bir araya geldi.

Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hikmet Tulu ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katıldığı programda ilçedeki birçok öğrencinin yetişmesine vesile olan emekli öğretmenler Halil Divarcı, Bedriye Divarcı ve Ahmet Turan da hazır bulundu.

Programda konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım; “Eğitim ordumuzun neferleri tüm kıymetli öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler Günü vesilesiyle bu anlamlı etkinlikte bizleri bir araya getiren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hikmet Tulu’ya Oğuzlarımız adına teşekkür ederiz. Bugün bizlerle bir arada olan İlçemizde birçok kişinin yetişmesine vesile olan kıymetli büyüklerim Sayın Bedriye Divarcı, Sayın Halil Divarcı ve Sayın Ahmet Turan’a saygılarımı sunuyor Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

