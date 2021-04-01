Oğuzlar’da vatandaşa fidan dağıtımı yapıldı

Oğuzlar’da Orman Haftası dolayısıyla Oğuzlar Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan fidan dağıtımı etkinliğinde Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve Oğuzlar Orman İşletme Şefi Hale Karadaş’ın katılımıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Orman Haftası ile ilgili konuşmaların ardından Kaymakam Bıçakcı, Başkan Yıldırım ve protokol üyeleri vatandaşa 2 bin adet karaçam, kızılçam, badem ve ıhlamurdan oluşan fidanları dağıttı.

(Haber Merkezi)

