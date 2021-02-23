Oğuzlar’da eğitime destek

Oğuzlar Belediyesi tarafından ilçede öğrenim gören ve sınava hazırlanacak öğrencilere kaynak kitap dağıtımı yapıldı. İlçede öğrenim gören ve LGS ile TYT sınavlarına girecek olan ilköğretim 8. sınıf ve lise son sınıf öğrencilerini ziyaret eden Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve beraberindeki görevliler sınavlara hazırlık için öğrencilere kaynak kitap dağıttı.

Pandemide sınava girecek çocuklara destek olmak ve motivasyonlarına ortak olmak adına sınavlara hazırlık kaynak kitabı dağıtımı yaptıklarını ve ilçe gençlerinin geleceğini düşünerek eğitime katkı sunmak adına her zaman gençliğin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Yıldırım sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

(Haber Merkezi)